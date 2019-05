Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Seppenrader Straße

Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Unsanft geweckt wurde der Bewhoner eines Hauses an der Seppenrader Straße am Freitagmorgen gegen 05.00 Uhr. Ein unbekannter Täter warf zu dem Zeitpunkt Kieselsteine gegen eine Fensterscheibe und zerstörte diese. Als der Bewohner das Licht im Haus einschaltete flüchtete eine dunkel gekleidete Person. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell