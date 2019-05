Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Merfeld, Roruper Straße

Zwei Verletzte nach Unfall

Coesfeld (ots)

Bei dem Zusammenstoß zwischen einem Traktor und einem Auto verletzten sich am Donnerstag gegen 16 Uhr zwei Personen. Ein 36-jähriger Dülmener befuhr mit seinem Traktor die L600 von Merfeld in Richtung Rorup. Hier beabsichtigte er nach links in ein Feld abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines 23-jährigen Rekeners der vermutlich zu dem Zeitpunkt den Traktor überholen wollte. Bei dem Unfall wurde der Rekerner und eine 5-jährige Mitfahrerin auf dem Traktor verletzt. Beide wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht.

