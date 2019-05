Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Halterner Straße

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Coesfeld (ots)

Eine 46-jährige Autofahrerin aus Horstmar wollte am Donnerstag gegen 10.00 Uhr mit ihrem Auto nach rechts in den Hüttenweg abbiegen. Dabei übersah sie einen in gleicher Richtung auf dem Fahrradschutzstreifen fahrenden 65-jährigen Halterner auf einem Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß und der Halterner kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

