Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Elsa-Brändström-Straße

Longboardfahrer stürzt - Radfahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht einen Radfahrer der am Donnerstag gegen 06.30 Uhr die Unterführung an der Elsa-Brändström-Straße befahren hat. In der Unterführung kam ihm ein Longboardfahrer entgegen. Dieser wich aus und kam zu Fall. Dabei verletzte er sich. Ob der Radfahrer den Sturz wahrgenommen hat, konnte der verunfallte 18-jährige Dülmener nicht angeben. Der ca. 20-jährige Radfahrer, der mit einem Maleranzug bekleidet auf einem schwarzen Hollandrad unterwegs war, sowie Zeugen zu dem Unfall, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell