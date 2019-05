Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen

Senior durch Betrüger geschädigt

Coesfeld (ots)

Um mehrere Tausend Euro ist ein 80-jähriger Dülmener am Dienstag (14.05.19) betrogen worden. Der Senior erhielt einen Anruf von einem angeblichen Polizeibeamten mit dem Namen Fischer. Dieser veranlasste ihn, das Geld bei seiner Bank abzuholen, weil es sich dabei um Falschgeld handele. Später deponierte er das Geld nach Anweisung auf einem Reifen eines vor seinem Haus abgestellten Autos. Hier sollte das Geld abgeholt und auf die Echtheit überprüft werden. Kurze Zeit später beobachtete der Senior, dass ein Mann (ca. 35-43 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkle Haare, schlacksige Statur) das Geld abholte. Der Abholer war mit einer schwarzgrauen Jeans und einer graubraunen Windjacke bekleidet. Auf dem Kopf trug er eine schwarze Kappe, die er tief ins Gesicht gezogen hatte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

Weiterhin weist die Polizei darauf hin, dass in den vergangenen Tagen wieder vermehrt gleichgelagerte Anrufe gemeldet wurden. So kam es im Verlauf des Mittwochs, 15.05.19, zu insgesamt acht angezeigten Betrugsversuchen im Bereich des Stadtgebietes von Dülmen. Die Anrufer gaben sich hier als Polizeibeamte aus. Am heutigen Tage wurden bis zum Mittag mehrere Anrufe im Stadtgebiet von Lüdinghausen gemeldet. Hier gaben die Anrufer sich als Enkel aus, der dringend Geld benötige.

Falls sie einen solchen Anruf erhalten, beenden sie das Gespräch und verständigen sie unverzüglich über 110 die Polizei. Falls möglich, notieren sie die Rufnummer die sie anruft. Generell sollten sie keiner unbekannten Person Auskünfte über ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten geben. Lassen sie keine unbekannten Personen in ihre Wohnung/Haus. Übergeben sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen.

