POL-COE: Dülmen, Tibergasse

Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Durch ein aufgehebeltes Fenster gelangten Einbrecher am Donnerstag in der Zeit von 01.30 bis 03.45 Uhr in eine Gaststätte. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen. Sie stahlen Wechselgeld aus Spielautomaten. Personen, die in diesem Zusammenhang Angaben machen können werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

