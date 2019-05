Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln

Festeinbauten aus BMW gestohlen

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen stahlen unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag Festeinbauten aus BMW-Fahrzeugen. Bei einem 3er BMW auf der Hochfeldstraße schlugen sie eine Seitenscheibe ein und gelangten so in das Auto. Dort stahlen sie das eingebaute Navigationssystem. Aus einem 1er stahlen sie das Multifunktionslenkrad. Dies Auto war auf dem Nierstockumer Weg abgestellt. Der Tatzeitraum liegt zwischen 17.30 und 07.30 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen in der Nacht zum Donnerstag gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen, Tel. 02594/7930, zu melden.

