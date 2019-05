Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Haselburger Damm

Versuchter Einbruch in Firmengebäude

Coesfeld (ots)

Eine Alarmanlage hat vermutlich Einbrecher am Donnerstag gegen 01.30 Uhr von der Vollendung eines Einbruchs abgehalten. Der oder die unbekannten Täter gelangten durch Überklettern einer Umzäunung auf das Betriebsgelände. Hier schoben sie zunächst die Rollade eines Fensters hoch. Später versuchten sie die Fensterscheibe einzuschlagen. Sie gelangten nicht in das Gebäude. Unmittelbar nach der Alarmauslösung konnten keine Personen auf dem Gelände angetroffen werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen, Tel. 02591/7930, zu melden.

