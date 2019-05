Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrüche und Sachbeschädigungen an Schulen und Kita

Paderborn (ots)

(khp) Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen ist es in Schloß Neuhaus zu Einbrüchen und Sachbeschädigungen in Schulen und einer Kindertagesstätte gekommen.

Der Hausmeister des Berufskollegs An der Kapelle bemerkte am Montagmorgen die beschädigten Fensterscheiben im Innenhof des Schulgebäudes. Unbekannte Täter hatten die Außenscheiben der Fenster eingeschlagen.

Einbrecher drangen in ein Schulgebäude am Schatenweg ein. Die Täter gelangten über ein Vordach zu einem Fenster im ersten Obergeschoss. Dieses öffneten sie gewaltsam und stiegen in das Innere des Gebäudes ein. Aus dem Schulgebäude entwendeten die Diebe einen Sechs-Liter-Feuerlöscher, den sie zuvor im Treppenhaus und in den Fluren leerten.

An der Mastbruchstraße überkletterten unbekannte Täter den Zaun einer Kindertagesstätte. Sie schlugen eine Scheibe ein und drangen in die Räumlichkeiten des Kindergartens ein. Hier beschädigen sie weitere Türen und durchsuchen Schränke und andere Behältnisse. Mit einer geringen Bargeldsumme flüchten die Diebe in unbekannte Richtung.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Telefonnummer 05251-3060.

