POL-MS: 10 Autoaufbrüche in Gievenbeck - Zeugen gesucht

Münster (ots) - Unbekannte Täter schlugen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (3. bis 4.7.) zehn Autoscheiben in Gievenbeck ein. Wenn in den Wagen Wertgegenstände waren, nahmen die Täter diese mit. Die Autos standen am Toppheideweg, Bruchfeldweg, Doornbeckeweg, Enschedeweg, Michaelweg und am Ahausweg. Eine aufmerksame Anwohnerin hörte gegen 2:15 Uhr zwei laute Knallgeräusche. Vermutlich trieben die Täter ihr Unwesen in diesem Zeitraum.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.

