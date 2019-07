Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Falsche Polizeibeamte in Seershausen

Meinersen (ots)

Meinersen, OT Seershausen 27.06.2019, 22.00 Uhr bis 28.06.2019 01.30 Uhr

In der vergangenen Woche wurde eine Seniorin in der Samtgemeinde Meinersen Opfer von dreisten Trickbetrügern, die sich als Polizeibeamte ausgaben. Dabei konnten die bislang unbekannten Täter mehrere Tausend Euro Bargeld erlangen.

Die Rentnerin wurde am späten Donnerstagabend von einer männlichen Person, welche sich als Polizeibeamter ausgab, angerufen. Unter dem Vorwand, dass es in der Nachbarschaft angeblich mehrere Wohnungseinbrüche gegeben habe, brachten die Täter die Geschädigte dazu, ihr im Haus befindliches Bargeld zur vermeintlichen Sicherung in den Vorgarten zu stellen.

Diesem Ansinnen folgte die arglose Frau und deponierte mehrere Tausend Euro Bargeld vor ihrem Haus. Dieses wurde schließlich kurz danach von einer bislang unbekannten Person abgeholt.

Die Polizei in Gifhorn bittet nun Zeugen oder mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 05371/9800 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Gifhorn

Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Reuter

Telefon: + 49 (0)5371 / 980-104

Fax: + 49 (0)5371 / 980-130

E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell