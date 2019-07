Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Gerettete aus dem Atlantik zu Gast in der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe bei der Feuerwehr Bremerhaven

Hinweis: Hierbei handelt es sich um einen Pressetermin. Nur akkreditierte Medienvertreter sind zu diesem Pressetermin eingeladen.

Vor fast genau zwei Jahren ist eine Segeljacht im Bermudadreieck rund 800 km vor der Küste Floridas auf dem Atlantischen Ozean in Seenot geraten. Auf dem Boot befanden sich zum Brandausbruch zwei Bremerhavener, welche mit ihrer Jacht auf dem Weg in Richtung Bremerhaven segelten. Nachdem die Segeljacht Feuer fing, konnten sich Vater und Sohn in einer Rettungsinsel retten und von dort über ein Satellitentelefon ein weiteres Familienmitglied in Bremerhaven anrufen. Dieser wählte sofort den Notruf 112 und nahm Kontakt mit einem Disponenten der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe in Bremerhaven auf. Von dort aus begann die nicht alltägliche Rettungskette, sodass am Ende die US-Luftwaffe die beiden Segler in einer spektakulären Rettungsaktion retten konnte. Alle drei Bremerhavener, Vater und Sohn auf der brennenden Segeljacht und sein zweiter Sohn, welcher in Deutschland den Notruf tätigte, sind am Freitag, dem 12.07.2019 um 10.30 Uhr in der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe bei der Feuerwehr Bremerhaven zu Gast, um den damaligen Disponenten ein Dank für die nicht alltägliche Disponierung auszusprechen.

Wenn weitere Informationen zur Rettungsaktion gewünscht sind, sind alle Medienvertreter eingeladen, am kommenden Freitag den Termin wahrzunehmen und den Betroffenen ihre Fragen zu stellen. Die angemeldeten Medienvertreter werden um 10.20 Uhr am Haupteingang der Feuerwehr Bremerhaven in Empfang genommen.

Eine Anmeldung per E-Mail an stefan.zimdars@magistrat.bremerhaven.de oder per Telefon 0471 5901246 bis Donnerstag, den 11.07.2019 um 12 Uhr, ist zwingend erforderlich.

