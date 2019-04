Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Wachenheim) - PKW zerkratzt

Wachenheim an der Weinstraße (ots)

Ein 79-jähriger Mann aus Wachenheim stellte am Donnerstag, gegen 18:00 Uhr, seinen PKW, Marke Peugeot, in der Raingasse ab. Als er am Samstag, gegen 14:00 Uhr, wieder zu seinem PKW kam, musste er feststellen, dass sein Fahrzeug auf der rechten Seite zerkratzt worden war. Hierdurch dürfte ein Schaden in Höhe von 250 Euro entstanden sein. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

