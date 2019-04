Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Parkenden PKW beschädigt

Bad Dürkheim (ots)

Eine 29-jährige Frau aus Bad Dürkheim stellte ihren PKW, Marke VW-Golf, am Samstag, gegen 09:30 Uhr, auf dem Parkplatz des Hit-Getränkemarktes in der Bruchstraße ab. Als sie gegen 10:00 Uhr wieder zu ihrem PKW kam, musste sie feststellen, dass ihr PKW an der hinteren Stoßstange in der Art beschädigt wurde, dass ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro entstanden war. An der Stoßstange konnten rote Lackanhaftungen erkannt werden. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Telefonnummer 06322 9630 oder per Email an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

