Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 4 beschädigten PKW

Bild-Infos

Download

Weidenthal (ots)

Am Samstag gegen 16 Uhr fuhr ein 65 Jahre alter Mann durch die Hauptstraße in Weidenthal in Richtung Kaiserslautern. An einer Engstelle verlor er den Überblick über die Verkehrssituation und fuhr nach links, wo drei PKW's geparkt waren. Er streifte die ersten beiden PKW und krachte dann frontal in den Dritten. Die Gesamtschadenshöhe liegt bei ca. 13.000 Euro, an drei PKW, einschließlich dem Verursacher, dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Diese mussten auch abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell