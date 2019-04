Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jackendieb kommt nicht weit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag gegen 16:15 Uhr hielt sich ein 42 Jähriger vor einem Bekleidungsgeschäft in der Friedrichstraße in Neustadt auf. Von einem Kleiderständer, der vor dem Geschäft stand, zog er eine Herrenjacke an, schulterte seinen Rucksack und versuchte, unauffällig davon zu laufen. Eine Verkäuferin, die den Täter beobachtete, versuchte ihn zu stellen, worauf der Täter unauffällig davonrannte. Im Bereich der Hetzelgalerie, wurde der Täter durch den Mitarbeiter einer Gaststätte festgehalten und konnte, einschließlich der unbeschädigten Herrenjacke, zum Bekleidungsgeschäft zurückgebracht werden. Der Täter muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten und erhielt einen weitreichenden Platzverweis.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell