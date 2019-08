POL-FR: LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen)

Polizeipräsidium Freiburg

Waldkirch: Vandalismus an der Grillhütte / Waldkirch: Unfallflucht auf dem Parkdeck

Waldkirch: Vandalismus an der Grillhütte

Haufenweise hinterlassener Unrat und zahlreiche Beschädigungen an der Einrichtung ist das Ergebnis einer Feier bei der Grillhütte Am Blasiwald/Ebertle in Kollnau. Verschiedene zurückgelassene Gegenstände deuten darauf hin, dass dort von Samstag auf Sonntag ein 20. Geburtstag gefeiert wurde, der offenbar in Vandalismus ausartete. Anwohnern waren dort drei Fahrzeuge, darunter ein roter Kleinwagen, in diesem Zeitraum aufgefallen. Die Ortsverwaltung hat zwischenzeitlich Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet, Hinweise auf die Verursacher nimmt auch das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 entgegen.

Waldkirch: Unfallflucht auf dem Parkdeck

Auf dem unteren Parkdeck eines Einkaufsmarktes in der Mauermattenstraße beschädigte am Montag zwischen 12.00 - 12.30 Uhr ein unbekannter Pkw-Fahrer einen in der Mitte der Parkfläche stehende Pkw der Marke Skoda. Dort wurde die rechte Fahrzeugseite beschädigt. Anschließend entfernte er sich, ohne sich um seine Pflichten zu kümmern. Aufgrund der Lackantragungen handelt es sich bei dem Pkw des Verursachers möglicherweise um ein weißes Fahrzeug. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waldkirch unter Tel. 07681 4074-0 entgegen.

