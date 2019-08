Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lkrs. Breisgau-Hochschwarzwald/ Titisee-Neustadt; Neubierhäusle: Kollision zwischen Auto und Motorradfahrer

Freiburg (ots)

PKW fährt vom Panoramaweg auf die L 156 ein und übersieht den dort fahrenden Kradfahrer. Dieser wird schwerstverletzt und mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Freiburg verbracht.

Eine 81jährige Autofahrerin fuhr am gestrigen Montag, 26.08.2019, gegen 09:30 Uhr aus einem Grundstück in der Neustädter Straße nach links in den fließenden Verkehrs ein. Hierbei übersah sie wohl den von rechts heran fahrenden Motorradfahrer und es kam zur Kollision.

Der 82jährige Motorradfahrer muss mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden, Lebensgefahr besteht glücklicherweise nicht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

lr

