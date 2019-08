Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Endingen: Roter Pkw auf Supermarkt-Parkplatz beschädigt - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LANDKREIS EMMENDINGEN - (1 Meldung) -

Am Samstagnachmittag, 24.08.2019, zwischen 16 und 16.45 Uhr, wurde auf dem Kundenparkplatz des Edeka-Marktes in der Maria-Theresia-Straße in Endingen ein geparkter roter VW Golf im hinteren Bereich des Parkplatzes durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Rangieren beschädigt. Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Endingen, Tel.07642/9287-0, entgegen.

td

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell