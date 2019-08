Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Einbruch Kleingartenanlage

Freiburg (ots)

In der Nacht von Freitag 23.08.2019 auf Samstag 24.08.2019 wurden fünf Gartenhäuser in der Kleingartenanlage Ziegenweide aufgebrochen. Entwendet wurden eine noch nicht näher bestimmbare Anzahl an Gegenständen wie Stromaggregate, Werkzeuge und Solaranlagenmodule. Das Polizeirevier Breisach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen unter Tel.: 07667/91170 entgegen.

