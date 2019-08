Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Mit Drogen am Steuer

Freiburg (ots)

Am Sonntag 25.08.2019 gg. 02:20 Uhr kontrollierte eine Streifenbesatzung des Polizeirevier Breisach in Ihringen in der Gündlinger Straße einen Pkw-Fahrer. Da im Fahrzeug Utensilien zum Konsum von Cannabis zu sehen waren, wurde die beiden Fahrzeuginsassen genauer unter die Lupe genommen. Beim 18jährigen Fahrer konnte schließlich mit einem Schnelltest der Genuss von Drogen nachgewiesen werden. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Es erfolgt eine Strafanzeige.

