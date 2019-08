Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Gegen Grundstücksmauer gefahren

Freiburg (ots)

Vermutlich aufgrund einer Ablenkung durch eine herunter gefallene Getränkeflasche fuhr ein Pkw-Fahrerin am Sonntagnachmittag gg. 15:20 Uhr in Eichstetten im Altweg gegen eine Grundstücksmauer. Der Aufprall war so heftig, dass im Fahrzeug zwei Airbags ausgelöst wurden. Sowohl die Fahrerin als auch deren Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und vom DRK vorsorglich ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000 EUR. Die Mauer wurde leicht beschädigt. Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Breisach.

