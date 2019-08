Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Oberrimsingen: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots)

Bereits am Mittwoch 21.08.2019 gg. 12:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall am Rimsinger Ei, zu welchem die Polizei in Breisach nun Zeugen sucht. Die Fahrerin eines Fiat 500 überquerte am Rimsinger Ei von Breisach kommend die B 31 in Richtung Oberrimsingen und kollidierte hierbei mit einer Pkw-Fahrerin, welche im Begriff war ihr Fahrzeug im Bereich der Einmündung zu wenden. Es entstand Sachschaden, verletzt wurde niemand. An der Unfallstelle sollen Jogger unterwegs gewesen sein, welche gebeten werden, sich mit dem Polizeirevier Breisach unter der Tel.Nr.: 07667/91170 in Verbindung zu setzen.

