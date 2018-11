POL-HI: Diebstahl von Kompletträdern

Hildesheim (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen VW Multivan auf einem Grundstück in der Wiedfeldstraße in Mehle auf Steinen hochgebockt. Anschließend haben die Täter drei Kompletträder abgeschraubt und entwendet. Die Radmuttern wurden auf dem Hof zurückgelassen. Das vierte Rad verblieb am PKW, da die Täter vermutlich gestört worden sind. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Elze, Tel.: 05068-93030, in Verbindung zu setzten.

