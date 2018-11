POL-HI: Geschädigter gesucht

Hildesheim (ots) - (jpm)Am 12.11.2018, zwischen 10:00 und 10:30 Uhr verursachte ein 88-jähriger Hildesheimer in der Königstraße in Hildesheim einen Verkehrsunfall. Er streifte beim Vorbeifahren mit dem rechten Außenspiegel seines dunkelblauen VW Golf ein geparktes Fahrzeug. Der Mann fuhr zunächst bis zum Dammtor weiter, wo er einen Schaden am rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges bemerkte. Bei einer späteren Nachschau in der Königstraße konnte er kein beschädigtes Fahrzeug feststellen.

Die Ermittler der Hildesheimer Polizei suchen nun nach dem anderen Unfallbeteiligten. Der geschädigte Fahrzeughalter wird gebeten sich unter der Nr. 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Jan Paul Makowski, Polizeioberkommissar

Telefon: 05121-939104

E-Mail: pressestelle@pi-hi.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell