POL-HI: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hildesheim (ots) - (wat) Am Dienstag, dem 13.11.2018 in dem Zeitraum von 12:30 - 14:10 Uhr haben bislang unbekannte Täter sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einer Doppelhaushälfte in der Laubaner Straße in Hildesheim verschafft. Die Täter durchsuchten diverse Räumlichkeiten und entwendeten hierbei Schmuck im Wert eines dreistelligen Betrages. Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei Hildesheim unter der Telefonnummer 05121/939-115 in Verbindung zu setzen.

