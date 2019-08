Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Alkoholisierter 31-Jähriger schlägt gegen Pkws - Polizei sucht Geschädigte

Freiburg (ots)

Mehrere Autos angehalten und gegen diese geschlagen haben soll ein 31-Jähriger am Freitag, 23.08.2019, gegen 16.40 Uhr im Bereich der Freien Tankstelle in der Eschholzstraße in Freiburg.

Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, warf der Mann zudem eine Flasche nach einem Pkw. Zuvor hatte der 31-Jährige nach derzeitigem Ermittlungsstand mehrere Gegenstände aus der Tankstelle entwendet. Eine Polizeistreife stellte die Personalien des alkoholisierten Beschuldigten fest.

Die Polizei bittet geschädigte Fahrzeugführer, sich unter der Telefonnummer 0761 29688-0 (tagsüber) beim Polizeiposten Freiburg-Stühlinger oder rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0761 882-4221 beim Polizeirevier Freiburg-Nord zu melden.

oec

Medienrückfragen bitte an:

Özkan Cira

Polizeipräsidium Freiburg

Telefon: 0761 882 1018

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell