Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Schwerer Verkehrsunfall - Auto fährt gegen Tunnelwand

Freiburg (ots)

Am Montag, 26.08.19, gegen 09.40 Uhr, kam es im dreispurigen Bereich der A98 bei Murg zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei fuhr eine Mercedes-Fahrerin von Laufenburg in Richtung Bad Säckingen. Kurz vor der Tunneleinfahrt soll sie zunächst auf die Überholspur der Gegenfahrbahn gekommen sein. Sie lenkte ihr Fahrzeug dann wieder nach rechts und kam von der Straße ab. Anschließend prallte die 65 jährige Fahrerin gegen das Außenportal des Tunnels und verletzte sich schwer. Sie musste durch die Feuerwehr aus dem Wagen befreit werden und wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Das Verkehrskommissariat Waldshut-Tiengen hat den Unfall aufgenommen. Die Unfallstelle wird derzeit geräumt. Die A98 war während der Bergung des Fahrzeuges und der Unfallaufnahme gesperrt worden. Mit einer Aufhebung der Sperrung ist in den nächsten Minuten zu rechnen. Maßgebend sind die Meldungen des Verkehrswarnfunkes.

Kj

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell