Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim-Wiechs: Unfallflucht mit Sachschaden - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 23.08.19, gegen 17.45 Uhr, kam es auf der Dinkelbergstraße in Wiechs zu einem Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein VW-Fahrer in Richtung Dossenbach. Im Bereich einer scharfen Linkskurve kam ihm ein weißer Pkw entgegen, welcher den VW mit dem Außenspiegel streifte und einen Schaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte. Ohne anzuhalten fuhr der bislang unbekannte Autofahrer weiter in Richtung Schopfheim. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen.

