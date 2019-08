Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Pkw-Brand mit Vollsperrung auf der A 29 in Fahrtrichtung Osnabrück ++

Oldenburg (ots)

Am 05.08.2019 gegen 04:30 Uhr befährt ein 23-Jähriger aus Wittmund mit seinem Pkw BMW (Baujahr 1998) die A 29 in Richtung Osnabrück. Kurz hinter der Anschlussstelle (AS) Sande gerät sein Pkw vermutlich durch einen Motorplatzer in Brand. Der Fahrzeugführer kann seinen Pkw auf der Standspur zum Stehen bringen und sich unverletzt aus dem Pkw retten. Der Brand greift auf die Berme über, der Pkw brennt vollständig aus.

Für die Dauer der Löscharbeiten durch die Freiwillige Feuerwehr Gödens sowie zur späteren Fahrbahnreinigung (ca. 400 m Ölspur) durch eine Spezialfirma wird die A 29 in Richtung Osnabrück zwischen der AS Sande und AS Zetel der voll gesperrt. Zwischenzeitlich fließt der Verkehr an einer halbseitigen Sperrung am Ereignisort vorbei.

Die Vollsperrung dauerte von 04:47- 05:08 Uhr (Löscharbeiten) sowie von 06:26-06:59 Uhr (Fahrbahnreinigung), die halbseitige Sperrung dauerte von 05:08-06:26 Uhr. ++

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK BAB Oldenburg

Telefon: +49(0)4402-933 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell