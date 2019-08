Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Handtaschenraub auf Frau mit Gehwagen - Zeugen gesucht! ++

Oldenburg (ots)

Am Samstagabend, dem 03.08.2019, beraubten drei jugendliche Täter eine 65-jährige Frau aus Oldenburg. Die Dame war gegen 17:00 Uhr mit ihrem Gehwagen aus dem Linienbus am Meerweg an der Haltestelle Hertzstraße gestiegen, als sie von drei unbekannten männlichen Personen angegriffen wurde. Während ein Täter die 65-Jährige von hinten in den Würgegriff nahm und sie festhielt, ergriffen die anderen beiden Täter den am Gehwagen befestigten Stoffbeutel und rissen diesen los. Anschließend flüchteten die drei Jugendlichen fußläufig mit ihrer Beute in Richtung Alter Postweg. Umgehend eingeleitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen verliefen ergebnislos. Die Täter sollen etwa 14 bis 16 Jahre alt und zwischen 170 und 175 cm groß gewesen sein; einer von ihnen soll ein weißes T-Shirt getragen haben. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten, sich unter 0441/790-4115 bei der Polizei zu melden.

