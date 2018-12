POL-W: W - Flüchtiger Unfallverursacher wurde stark alkoholisiert gestellt

Wuppertal (ots) - Ein zunächst unbekannter BMW-Fahrer befuhr am 09.12.2018, gegen 01:45 Uhr die Cronenberger Straße in südliche Richtung. Zwischen den Hausnummern 64 und 68 touchierte er insgesamt 3 am Straßenrand geparkte Fahrzeuge. Mehrere Zeugen wurden von dem davon entstandenen Lärm aufmerksam und informierten die Polizei.

Der unfallverursachende BMW konnte im Rahmen der Fahndung an anderer Stelle abgeparkt und verlassen angetroffen werden. Der Fahrer war zu Fuß weiterhin flüchtig. Die Beamten konnten den stark alkoholisierten Fahrer schließlich antreffen. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein beschlagnahmt und der Fahrer wurde zur Ausnüchterung dem Polizeigewahrsam zugeführt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 23000EUR.

