POL-PPTR: Einbrecher scheitert in Trier-West

Trier (ots) - Am Sonntag, 29. April 2018, gegen 20 Uhr versuchte sich ein bislang unbekannter Täter Zutritt zu einer Wohnung in der Gneisenaustraße zu verschaffen. Hierzu wurde die Wohnungstür an der Verglasung sowie dem Schließblech beschädigt.

Eine Bewohnerin wurde durch die lauten Geräusche aufmerksam und konnte den Täter noch im Hausflur feststellen, welcher sich nach Ansprache in Richtung "Jobcenter" entfernte.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: ca. 25 Jahre alt, dunkelblondes Haar, schmal; trug dunkles Sweatshirt mit Kapuze, dunkle Jeans, khakifarbene Schirmmütze mit unbekannter Aufschrift.

Hinweise werden an die Kriminalpolizei Trier unter Telefon 0651/9779-2290 bzw. - 2256 erbeten.

