POL-PPTR: Raub zum Nachteil einer Fußgängerin

Wittlich (ots) - Am Samstag, dem 28.04.2018, gegen 15:45 Uhr, befand sich eine 58-jährige Frau in Wittlich auf dem Fußweg entlang des Rommelsbaches, von der Lieserbrücke kommend, auf dem Weg in Richtung des Parkplatzes Rommelsbach, in Höhe der Grundschule Jahnplatz.

Plötzlich näherte sich von hinten eine Person und entriss der Frau die Handtasche, welche sie über der linken Schulter trug.

Die Geschädigte, die versuchte, ihre Tasche festzuhalten, stürzte infolge des ruckhaften Entreißens und verletzte sich leicht an den Knien.

Mit der schwarzen Handtasche erbeutete die Person neben diversen Papieren ein Mobiltelefon und einen Bargeldbetrag von ca. 10 bis 15 Euro.

Die Frau kann die Person aufgrund der Umstände nur eher vage beschreiben:

- vermutlich männlich - trug ein dunkles Kapuzen-Sweatshirt und eine dunkle Hose - möglicherweise Sonnenbrille

Die Person flüchtete in Richtung der Straße Rommelsbach.

Die Polizei fragt: Wer hat am Samstagnachmittag im Bereich entlang des Rommelsbaches Beobachtungen gemacht, die mit dem Raub in Verbindung stehen könnten? Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Wittlich, Tel. 06571/95000, oder die Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571/9260.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Trier



Telefon: 0651-9779-0

E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.trier



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell