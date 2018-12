POL-W: RS - Verletzter 16-jähriger Zweiradfahrer nach Verkehrsunfall

Wuppertal (ots) - Am 08.12.2018, gegen 18:20 Uhr, bog ein 59-jähriger Pkw-Fahrer unter Missachtung der Vorfahrt von der Losenbücheler Straße nach links in die Straße Vieringhausen ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Zweirad eines 16-Jährigen, der die Straße Vieringhausen in FR Güldenwerth befuhr. Der 16-jährige Zweiradfahrer wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt.

