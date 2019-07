Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Diebstahl aus mehreren PKW.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag schlug ein unbekannter Täter in der Lagenser Innenstadt bei mehreren Autos die Scheiben ein. In der "Wehmgärtenstraße" zerstörte er bei einem Opel Agila die Heckscheibe und bei einem Golf das hintere Seitenfenster. In der Straße "Im Bruche" beschädigte er außerdem bei einem Citroen das Seitenfenster an der Fahrertür. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 600 Euro. Wer in dem genannten Zeitraum etwas beobachtet hat, wird gebeten sich bei der zuständigen Polizeidienststelle in Lage unter der Telefonnummer 05232 / 95950 zu melden.

