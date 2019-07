Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Einbruch in Nagelstudio.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag drang ein bislang unbekannter Täter in ein Nagelstudio in der Detmolder Innenstadt ein. Er öffnete gewaltsam die Tür des Geschäftes in der Langen Straße und entwendete die Kasse sowie etwas Bargeld. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Detmold unter der Telefonnummer 05321 / 6090 zu melden.

