Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Vandalismus an Schule.

Lippe (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag und Montag, randalierten unbekannte Täter in der Christian Morgenstern Schule in der Anne-Frank-Straße. Sie verteilten Müll auf dem Schulhof, verstopften Toiletten und zerstörten eine Glasscheibe. Außerdem gelangten sie in die Sporthalle, wo sie einen Feuerlöscher entleerten und einen Wasserhahn öffneten. Die Polizei bittet Zeugen sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat unter der Telefonnummer 05231 / 6090 zu melden.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Pressestelle

Nathalie Richter

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell