Polizei Essen

POL-E: Essen: Raub-Versuch auf dem Krankenhaus-Parkplatz - Polizei sucht Unbekannten

Essen (ots)

45131 E.-Rüttenscheid: Gestern Mittag (25. Juni, 12:03 Uhr) hat ein unbekannter Räuber auf dem Parkplatz des Alfried-Krupp-Krankenhauses versucht, einem 83-jährigen Essener die Uhr wegzureißen.

Der 83-Jährige wollte gerade mit seinem Auto wegfahren, als der Unbekannte an seine Scheibe klopfte und ihn auf Türkisch ansprach, weil er vermeintlich Hilfe am Parkautomaten brauchte. Weil es zu keiner Verständigung kam, schloss der Senior die Fahrertüre wieder. Daraufhin soll der Unbekannte aggressiv geworden sein, die Tür selbst wieder geöffnet und versucht haben, dem 83-Jährigen seine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk zu reißen. Das Band der Uhr riss zwar, doch konnte der Essener sie festhalten. Der Unbekannte floh daraufhin in Richtung Florastraße.

Er soll mittelgroß, stämmig und circa 40 Jahre alt sein. Außerdem wird er als südländisch beschrieben. Der Unbekannte soll eine kurze graue Hose und ein hellgrünes T-Shirt getragen haben.

Eine Zeugin hat beobachtet, wie kurze Zeit später ein Mann mit ähnlicher Beschreibung in der Nähe (Gummertstraße) auf einen grünen BMW Kombi mit Berliner Kennzeichen zugerannt sei und dem Fahrer zurief, dass er den Motor starten solle. Anschließend soll der Mann mit ihm weggefahren sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Vorfall und/oder zum Unbekannten machen können, diese werden gebeten sich unter der zentralen Rufnummer 0201/829-0 zu melden./ SyC

