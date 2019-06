Polizei Essen

POL-E: Essen: Älteres Ehepaar zu Hause überfallen - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Essen (ots)

45141 E.-Stoppenberg/E.-Stadtkern: Die Polizei hat am Dienstag, 25. Juni, gegen 10.30 Uhr, in der Stadtmitte einen 50-Jährigen festgenommen, der in Verdacht steht, am Morgen ein älteres Ehepaar in Stoppenberg beraubt zu haben. Gegen 7.40 Uhr brach ein maskierter und womöglich mit einer Schusswaffe bewaffneter Mann in das Einfamilienhaus an der Hallostraße ein. Er schlug den dort wohnenden 90-jährigen Mann nieder, fesselte ihn und seine 83-jährige Frau und schloss beide im eigenen Haus ein. Der Täter erbeutete Bargeld und mehrere EC-Karten. Anschließend flüchtete er von der Tatörtlichkeit. Gegen 10 Uhr hörte ein Passant die Hilferufe des Ehepaars und alarmierte die Polizei. Die Beamten konnten die Senioren befreien, ein Rettungswagen kümmerte sich um die Verletzungen des Mannes und brachte ihn ins Krankenhaus. Nur eine knappe halbe Stunde später hob der mutmaßliche Räuber mit einer der entwendeten EC-Karten Geld an einem Automaten an der Hachestraße ab. Währenddessen beobachtete ein Zeuge den Mann, der eine Schusswaffe im Hosenbund stecken hatte und informierte sofort die Polizei. Mehrere alarmierte Einsatzmittel fuhren zur Tatörtlichkeit. Nach einem schlagartigen Zugriff nahmen die Beamten den 50-jährigen Verdächtigen fest. Die Ermittlungen dauern an. /bw

