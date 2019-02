Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher hebeln Fenster auf

Gronau (ots)

Eingebrochen sind Unbekannte am Samstag in ein Wohnhaus in Gronau. Um ins Innere des Gebäudes an der Eilermarkstraße zu gelangen, hatten sie ein Fenster aufgehebelt. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 17.55 Uhr und 23.00 Uhr. Ob und was die Täter entwendeten, stand zunächst noch nicht fest. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

