Polizei Essen

POL-E: Essen: Seniorin von falschem Wasserwerker bestohlen - Polizei warnt vor Trickdieben

Essen (ots)

45145 E.-Frohnhausen: Am Montag, 24. Juni, wurde eine 84-Jährige in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Mülheimer Straße von Trickdieben bestohlen. Gegen 17.15 Uhr klingelte es an der Haustür der Seniorin. Weil sie einen Mitarbeiter des Pflegedienstes vermutete, öffnete die Essenerin per Knopfdruck die Tür. Statt eines Pflegers kam jedoch ein unbekannter Mann die Treppe hoch und gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus. Wegen eines angeblichen Rohrbruchs im Keller müsse er alle Wasserhähne und Boiler in der Wohnung der Seniorin kontrollieren. Die 84-Jährige ließ den Mann daraufhin hinein und ging mit ihm für etwa 15 Minuten ins Badezimmer. Hier öffnete und schloss der Mann sämtliche Wasserhähne und verließ danach die Wohnung wieder. Als die Seniorin in ihr Wohnzimmer ging, stellte sie fest, dass hier mehrere Schränke durchsucht wurden. Auch im Schlafzimmer hatte vermutlich ein Komplize des Unbekannten Schränke durchwühlt und Bargeld gestohlen. Der falsche Wasserwerker ist etwa 40 Jahre alt, zirka 1,80 bis 1,85 Meter groß und von normaler bis schlanker Statur. Die Seniorin beschrieb das Aussehen des Mannes als "südländisch". Den zweiten Täter hat sie nicht gesehen. Die Polizei bitte Zeugen, die Hinweise zu den Tätern machen können, sich unter der unter der Telefonnummer 0201/829-0 bei der Polizei zu melden.

Trickdiebe benutzten immer wieder derartige Maschen, um in die Wohnung von vor allem älteren Menschen zu gelangen. Neben dem Wasserwerke geben sie sich auch als Mitarbeiter eines Telefonanbieters oder Bekannte von Nachbarn aus, die für eine Notiz Zettel und Stift brauchen. Die Polizei rät, keine Fremden in die Wohnung zu lassen. Geben Unbekannte sich als Mitarbeiter eines Unternehmens aus, lassen Sie sich einen Ausweis zeigen und rufen Sie im Zweifel bei dem Unternehmen an und fragen, ob wirklich ein derartiger Arbeitsauftrag vorliegt! Reden Sie auch mit Ihren älteren Verwandten und Bekannten über das Thema und sensibilisieren Sie sie für derartige Maschen! /bw

