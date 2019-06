Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter nach versuchtem Raub auf Friedhof gesucht

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Am Sonntagnachmittag, 23. Juni gegen 15 Uhr, hat ein bislang unbekannter Mann versucht, eine Frau auf dem Friedhof an der Viktoriastraße zu berauben.

Die 53-Jährige stand zur Tatzeit mit ihrer Mutter an einer Tränke, um eine Gießkanne aufzufüllen. Plötzlich riss jemand von hinten an ihrer Handtasche. Dabei fiel die Frau zu Boden und verletzte sich leicht. Ohne Beute floh der Tatverdächtige in Richtung Theobaldstraße. Nun sucht die Polizei Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Angaben zu der Identität des Mannes machen können.

Er ist etwa 175 bis 180 cm groß und circa 30 Jahre alt. Er hat eine sportliche Figur und eine als "gebräunt" beschriebene Haut. Er trug ein weißes Poloshirt, eine helle lange Hose - weiß oder beige - sowie einen schwarzen Gürtel und Turnschuhe. Außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche bei sich.

Hinweise nimmt die Polizei unter 0201/829-0 entgegen. / AKoe

