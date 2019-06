Polizei Essen

POL-E: Essen: Wiederholungstäter auf frischer Tat ertappt und festgenommen

Essen (ots)

45130 E.-Rüttenscheid: Die Polizei hat am Samstag, 22. Juni, in der Von-Seeckt-Straße einen mutmaßlichen Einbrecher und Dieb festgenommen. Gegen 23.15 Uhr alarmierten die Hausbewohner die Polizei, weil sie einen Mann beobachteten, der sich an ihrem Gartentor zu schaffen machte. Ein Hausbewohner sprach den Einbrecher an und hielt ihn fest, bis die Polizei eintraf. Bereits in der Nacht zuvor wurde aus dem Garten desselben Hauses ein Fahrrad gestohlen. Der Dieb wurde bei der Tat von einer Überwachungskamera fotografiert. Nun erkannte die 42-jährige Bewohnerin des Hauses den Einbrecher als den Mann wieder, der in der Nacht zuvor das Fahrrad ihres Sohnes aus dem Garten gestohlen hat. Der 48-jährige Verdächtige wurde vorläufig festgenommen und am nächsten Tag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen. /bw

