Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht, geparkten PKW beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine Neustadterin parkte am Montag, 18.02.2019, gegen 12:15 Uhr für knapp 20 Minuten ihren PKW, einen schwarzen SUV, auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Adolf-Kolping-Straße in Neustadt/ Wstr. In diesem Zeitraum parkte ein anderer, roter PKW, in die Parkbox daneben, entweder ein oder aus. Dabei streifte das rote Fahrzeug den geparkten PKW am Heck. Durch den Anstoß wurde der geparkte PKW deutlich beschädigt. Es entstand eine Beule, die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weg. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden: 06321/ 854-0 oder per E-Mail an: pineustadt@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Karl-Helfferich-Str. 11

Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell