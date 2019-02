Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß

Vollsperrung B39

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 17.02.2019, gg. 10:05 Uhr befuhr eine 43jährige Frau aus Kaiserslautern die B39 in Richtung Neustadt. Kurz nach dem Ortsausgang Lambrecht wurde sie, laut eigenen Angaben, durch die tiefstehende Sonne geblendet und geriet in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit dem entgegenkommenden Pkw eines 45jährigen Mannes aus Lambrecht. Beide Fahrer wurden leicht verletzt, die B39 musste zwischen der Einmündung Lindenberg und Lambrecht für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Der Gesamtschaden wird auf 25000EUR geschätzt. Die Feuerwehren Lambrecht und Neidenfels waren ebenfalls im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell