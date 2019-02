Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Renitenter Ladendieb erwischt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Nach einem vorausgegangenen Ladendiebstahl in einem Discountmarkt konnte der vermeintliche Täter am Abend des 15.02.2019 im Bereich des Bahnhofs Neustadt festgestellt werden. Bei der anschließenden Personenkontrolle wurde der 41jährige Wohnsitzlose zunehmend aggressiver und beleidigte die Beamten mehrfach. Da er im weiteren Verlauf auch versuchte die Einsatzkräfte wegzuschubsen, wurden ihm Handfesseln angelegt. Da der Mann sehr stark alkoholisiert war, wurde er zur Ausnüchterung in die Gewahrsamseinrichtung der Polizei verbracht. Dort versuchte er die Beamten noch zu treten.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße



Telefon: 06321-854-0

E-Mail: pdneustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell