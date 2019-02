Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schaufensterscheibe eingeschlagen

Neustadt/Weinstraße (ots)

In den Morgenstunden des 16.02.2019 wurde an einem Uhrmachergeschäft in der Schütt die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Aufgrund der Spurenlage wird von keinem versuchten Einbruch, sondern von einer mutwillig begangenen Sachbeschädigung ausgegangen. Die Polizei Neustadt bittet Zeugen des Vorfalls sich zu melden.

