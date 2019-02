Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Drogenfahrt in Laumersheim

Laumersheim (ots)

Am Samstag, 16.02.2019 wurde ein 25-jähriger Ludwigshafener gegen 17.30 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen, als er mit seinem Mercedes in Laumersheim unterwegs war. Da die Beamten bei dem Fahrer im Rahmen der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen feststellten, wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der auf den Konsum von Kokain und Amphetamin reagierte. Daher wurde dem 25-Jährigen auf der Dienststelle in Grünstadt eine Blutprobe entnommen. Im Rahmen der Ermittlungen wurde festgestellt, dass der 25-Jährige bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz auf Bewährung ist. Die Ermittlungen dauern an. (sw)

