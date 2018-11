POL-SE: Elmshorn - Kontrollen des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs

Bad Segeberg (ots) - Am gestrigen Dienstag hat das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Pinneberg gemeinsam mit Kräften der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei den gewerblichen Personen- und Güterverkehr kontrolliert. Zwischen 8:30 Uhr und 12:30 Uhr unterzogen die Beamten in der Wittenberger Straße insgesamt 27 Fahrzeuge einer Kontrolle und stellten dabei 16 Verstöße fest.

Bei einem LKW-Fahrer, der mit Anhänger unterwegs war, ergab sich schnell der Verdacht der Trunkenheit. Auf Grund einer Atemalkoholkonzentration von 1,37 Promille beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des 42-Jährigen, untersagten die Weiterfahrt und leiteten ein Strafverfahren ein. Ein Kollege des Hamburgers erschien vor Ort und setzte die Fahrt mit dem LKW fort.

Ein 29-jähriger Mann aus Mecklenburg-Vorpommern, der ein Gespann führte, musste seinen Anhänger an der Kontrollstelle zurücklassen, da er nicht in dem Besitz einer für die Nutzung des Anhängers erforderlichen Fahrerlaubnis war. Es wurde in Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Da ein weiterer LKW um knapp 21 Prozent überladen war, erwarten den 61-jährigen Fahrer aus Elmshorn und dessen Chef jeweils ein Bußgeld in einer Höhe von 95 Euro und einen Punkt. Der LKW musste ebenfalls stehen bleiben.

Weiterhin stellten die Polizeibeamten zwei Verstöße gegen das Gefahrgutrecht auf Grund mangelnder Ladungssicherung fest. Neun Verkehrsteilnehmer begingen außerdem Ordnungswidrigkeiten nach dem Fahrpersonalrecht, da sie Lenk- und Ruhezeiten nicht einhielten oder ohne erforderliche Fahrerkarte unterwegs waren. Bei zwei weiteren Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung überfällig.

Weitere Kontrollen werden folgen.

